Presenta Diputado Pavel Meléndez iniciativa para reducir presupuesto a partidos políticos en Oaxaca

-Esta iniciativa es complementaria a la que se presentó hace unas semanas por parte de la población oaxaqueña



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local Pavel Meléndez Cruz, presentó este miércoles una iniciativa para reducir el presupuesto que reciben los partidos políticos, esta iniciativa es complementaria a la que presentó la población oaxaqueña, señaló que en los años en que no hay elecciones, el presupuesto se aumenta de manera considerable.



Mencionó que actualmente el padrón electoral de cada partido se multiplica por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la iniciativa pretende disminuirla a un 30 por ciento, representando así un ahorro de aproximadamente 400 millones de pesos, recurso que puede ser utilizado en otros rubros como educación, salud y apoyos sociales.



Meléndez Cruz comentó que en caso de que esta iniciativa llegue a aprobarse, Oaxaca se convertiría en el tercer estado del país en disminuir el presupuesto a los partidos políticos, pues el primero fue Jalisco y el segundo el estado de Chiapas, por ello exhortó a la comisión de puntos constitucionales para que se analice a detalle y la entidad puede estar a la vanguardia con el principio de austeridad republicana.



Incluso dijo que no es justo que Jalisco que tiene una cantidad superior de votantes, los partidos políticos reciban menos recursos que en Oaxaca que tiene menos población en edad de votar, de ahí la importancia de poner a la entidad dentro de la ruta de la cuarta transformación.



El padrón de Oaxaca es de 2 millones 900 mil ciudadanos, por lo que al multiplicar esta cantidad por el 25 a 30 por ciento, daría un total de aproximadamente 61 millones de pesos, que se repartirá entre todos los partidos políticos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario