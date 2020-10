Piden en el Congreso investigar compras simuladas en la Secretaría de Salud de Oaxaca

-Hay señalamientos sobre presuntas adquisiciones irregulares por 80 mdp.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 21 de octubre de 2020.- Ante la presunta compra irregular de insumos médicos, por un monto cercano a los 80 millones de pesos, por parte de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), en el Congreso Local se dio trámite a una solicitud al Ejecutivo Estatal para que realice una investigación sobre este particular.

En consecuencia, se demandó la pronta intervención de las secretarías de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y de la Función Pública del Gobierno Federal a fin de dar una pronta respuesta a esta petición.

Mediante un exhorto propuesto por el diputado, César Enrique Morales Niño, fue planteado que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar en contra de autoridades y funcionarios de la SSO que habrían comprado, de forma simulada o ficticia, medicamentos y material médico a empresas que no se dedican a la venta de estos insumos.

Dichas comercializadoras carecerían de comprobación fiscal y facturación correspondiente sobre la adquisición de dichos productos. Por esto, también se solicitó dar vista al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que intervengan.

En el punto de acuerdo, el promovente señaló que no deben ser tolerados actos de corrupción que lucren con la salud de la población, aprovechando la contingencia sanitaria generada por la Covid-19. De resultar cierto lo anterior, sería un acto, de por sí deleznable, procurar un beneficio monetario en perjuicio de la población que en estos momentos está demandando medicamentos, así como análisis clínicos y químicos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario