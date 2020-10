Pese a pandemia, Don Bricio Leyva elaborará altar como desde hace 76 años

-Dijo que es una oportunidad de agradecer al creador por su salud y la de su familia, ante la situación que vivió el municipio de Chiltepec en meses pasados



Alex Morales



San Jose Chiltepec, Oaxaca.- Pese a las indicaciones del Gobierno Estatal y Municipal de suspender todo tipo de eventos presenciales con respecto a las tradiciones de todos los Santos y fieles difuntos, los habitantes del municipio de San José Chiltepec que año con año se preparan ininterrumpidamente para elaborar sus altares, aseguran que esto no es impedimento para que se continúe con esta tradición, así lo dio a conocer Don Bricio Leyva de los Ángeles, quien durante 76 años se ha dedicado a la realización de sus grandes altares para conmemorar a sus muertos.



A pesar de que otros participantes de altares, han asegurado que en este año pretende realizar un altar más austero debido a la situación epidemiológica, para Don Bricio, su altar será como siempre lo ha hecho, con muchas flores, muchas frutas y muchos guisos, pues comentó que es una oportunidad de disfrutar de esta fiesta y agradecer al creador, de que goza de buena salud a pesar de la situación que vivió este municipio en los meses pasados.



Así mismo, explicó que la tradición jamás se debe perder, por lo que ya se está preparando para lo que viene no sin antes, aclarar que para la creación de un altar se requiere de alrededor de 10 mil pesos tan solo para los insumos que adornan el altar, ya que dijo que las flores él mismo las siembra y las cosecha para esta ocasión, ya que de lo contrario la inversión sería más costosa para su familia.



Por último informó que su casa será de puertas abiertas para todos los visitantes que desean acudir a su domicilio como cada año, siempre y cuando se protejan y protejan a su familias usando las medidas de higiene, para disfrutar de esta fiestas de manera segura, pues reconoció que muchas familias no lo harán en esta ocasión por el desgaste económico que tuvieron por el covid-19, que hizo estragos en esta municipalidad.



De esta manera el Gobierno Municipal anunció que los eventos programados por las fiestas de los fieles difuntos serán de manera virtual, así también se dio a conocer de manera oficial que el cementerio permanecerá cerrado, debido a la contingencia por el semáforo Naranja que actualmente se encuentra en todo el Estado.

