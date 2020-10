Obispo de Tehuantepec se encuentra delicado tras complicaciones por covid-19

-Se encuentra delicado debido a su edad avanzada, además de sus enfermedades crónico degenerativas

Redacción

El obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, fue internado este martes por la noche en el hospital Cruz Azul Lagunas, en cuidados intensivos, debido a complicaciones respiratorias tras dar positivo a covid-19.

De acuerdo a reportes de la secretaría de Salud, dijeron que se encuentra delicado debido a su edad avanzada, además de sus enfermedades crónico degenerativas.

El obispo, también llamado “obispo de los pobres” por sus labores altruistas, tiene 94 años de edad y 49 años de obispado, así lo detalló el encargado de salud sacerdotal de la Diócesis de Tehuantepec, el padre Joaquín Galván.

Además, dijo que inicialmente el clérigo ingresó al Hospital Médica Azul en Lagunas, debido a complicaciones en su columna, además de que padece diabetes, sin embargo su cuadro clínico se complicó cuando pretendía ser trasladado a la Ciudad de México por lo que ahora se encuentra en una unidad de cuidados intensivos especializada.

En el año 1952, el obispo emérito tomó los hábitos del sacerdocio y el obispado el 15 de agosto de 1972 en la Catedral de Asunción de María de Santo Domingo Tehuantepec y desde entonces su lucha ha sido en la predicación, al empleo con la creación de dos cooperativas de producción

de café orgánico que se exporta al continente Europeo y otra cooperativa de ajonjolí, y su mayor logro educativo, “La Universidad Indígena” en la zona mixe de la región del Istmo.

Asimismo, en 1972, presidió la Comisión Episcopal de Indígenas y también fue el fundador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac en Tehuantepec.

Este obispo se destaca por sus acciones positivas en apoyo de los derechos humanos, en 2008 recibió el XVI Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Mendez Arceo” por defender a los pueblos indígenas y empobrecidos.

Lona Reyes, ha apoyado al movimiento gestado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), además fungió como mediador en la revuelta social del 2006, y ha defendido la selva de los Chimalapas de las invasiones de grupos caciquiles de Chiapas así como también la tala inmoderada de bosques.

Por otro lado ha defendido la soberanía de los pueblos originarios en resistencia con la llegada de megaproyectos mineros y eólicos en la zona del Istmo.

