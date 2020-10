Lanza línea de ropa y accesorios “Cempasúchil” la Diseñadora Verónica Valis

– Aretes, collares y ropa estilizada con figuras y temática al día de muertos, todos bordados a mano.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- Hace unas semanas la Diseñadora tuxtepecana Verónica Valis lanzó su línea de ropa y accesorios que lleva por nombre “Cempasúchil” con temática al día de muertos y que además, cada prenda y accesorio están bordados con figuras de calaveritas.

Aretes, collares, blusas, playeras con toques únicos y diseños exclusivos son los que se pueden apreciar a través de su fan page “Diseñadora Verónica Valis” y así también, ropa con bordados representativos de la Región de la Cuenca del Papaloapan.

Detalló a través de su red social, todo aquel que guste adquirir alguna prenda o accesorio de su colección la puede contactar en Facebook como “Diseñadora Verónica Valis”, en su taller que se encuentra ubicado en la Av. Carranza #176 entre Guerrero y Mutualismo o bien al teléfono 2283062367.

Cabe mencionar que la Diseñadora tuxtepecana fue una de las seleccionadas por parte del gobierno, para otorgarle una de las becas del programa “D2D Direct To ClassRoom” para personas emprendedoras y con esto continuar con sus proyectos a futuro.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario