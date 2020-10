En Jacatepec permitirán acceso a panteones, con todas las medidas de sanidad

-Sin embargo no realizarán otras actividades como un concurso de altares como se hacía en otros años



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que hasta el momento no se han reportado más casos de covid-19 en el municipio de Santa María Jacatepec, el Presidente Municipal Víctor Raúl Hernández López, señaló que sí van a permitir el acceso a los panteones tanto de la cabecera como de las comunidades.



Explicó que por la pandemia habrá cambios en la forma de celebrar estas tradiciones, sin embargo sí permitirán el acceso al panteón tomando en cuenta varios protocolos, como son la instalación de un filtro en donde se supervisará que quien ingrese lo hará con cubrebocas, se le aplicará gel y se sanitizarán las áreas al interior.



Y aunque en otros años realizaban una muestra gastronómica, esta vez no se va a realizar, además de que no habrá concurso de altares como se hacía anteriormente en donde se premiaba a los que estaban mejor elaborados; en cuanto a las misas también serán de manera controlada.



En este municipio a diferencia de los demás van a permitir el acceso a los panteones, no solo en el de la cabecera también en los de las comunidades como Vega del Sol, La Joya, Raya Licona, y otros más, siguiendo todos los protocolos.



Cabe hacer mención que en la mayoría de los municipios del estado, se optó por el cierre de los panteones, para evitar más contagios de covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario