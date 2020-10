En Chiltepec, tradición de día de muertos se vivirá a través de programa especial

-Los altares de muertos se podrán ver en varios medios de comunicación del estado

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Este año, las tradiciones de día de muertos en San José Chiltepec serán diferentes, y se vivirán a través de redes sociales, contando con la misma esencia de este municipio de Oaxaca

Ante el anuncio del gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, donde en días pasados se mencionó que en todo el estado quedan prohibidos los eventos masivos y los panteones se mantendrán cerrados durante estas celebraciones, para evitar que se siga propagando el virus del COVID-19; se realizará un programa especial que será transmitido en diferentes medios de comunicación de la región.

Como bien sabemos, Chiltepec es lugar de mucho misticismo durante estos días, donde a través de los diferentes altares en los hogares, esperan la llegada de sus difuntos y a la vez de cientos de personas que llegan para vivir de cerca esta tradición mexicana.

Este 2020, todas las actividades han cambiado, y para esto se preparó un programa especial que será transmitido el próximo 1ro de Noviembre a partir de las 10 de la mañana, para que así las personas puedan disfrutar de esta celebración desde sus hogares.

La tradición de la llegada de los fieles difuntos a San José Chiltepec, unirá a diferentes medios de comunicación que transmitirán a través de su señal la transmisión especial.

En radio será a través de “La Pionera 107.5 FM”, “La Explosiva 83.5 FM” y “Mi Radio, tu radio 88.1 FM”. En redes sociales a través de las diferentes páginas de facebook de “TVBUS Televisión”, “Gobierno Municipal de San José Chiltepec” y “Chiltepec en Línea”. Además del Canal 38 de Megacable en toda la Cuenca del Papaloapan.

En “Todos Santos 2020”, el programa especial, se podrán ver los diferentes altares que las personas realizan para sus difuntos y también escucharán las historias de las familias que por años siguen esta tradición.

