Durante la contingencia, aumentaron llamados por violencia intrafamiliar

-La policía municipal, recibe al menos en un día dos llamadas de este tipo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La contingencia además de afectar varios sectores de la sociedad, ha provocado, que aumenten los problemas familiares, debido a que en algunos casos los padres de familia pasan más tiempo juntos, por lo tanto también han aumentado los servicios de violencia doméstica.

El Comisario de la Policía Municipal de Tuxtepec Abimael Velasco Velasco, señaló que aumentaron los llamados de violencia domestica, siendo 2 llamadas de este tipo que reciben en la corporación de manera diaria, por lo tanto a petición de las víctimas se retira a la persona agresora y en otros casos se detiene al agresor.

La denuncia doméstica, dijo que ha aumentado en los últimos meses, y los llamados son porque los vecinos llaman a la base de la policía municipal para denunciar algún tipo de violencia, o bien porque la misma víctima decide llamar a la base de la cooperación, y por lo tanto inmediatamente acuden a estos llamados.

Agregó que al día reciben hasta 25 llamados y en ocasiones se disparan los fines de semana, superando los 30 llamados, mismos que atienden de manera pronta, y con esto evitar que estas agresiones se compliquen.

El Comisario llamó a la población a denunciar cualquier tipo de violencia, pero además invitó a los ciudadanos a seguir con todas las medidas de sanidad entre éstas el uso el cubrebocas, y con esto evitar sanciones administrativas.

