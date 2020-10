Detectan 9 colapsos en Tuxtepec, ya atendieron 3

-En próximos días, atenderán otros más



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos días, la Dirección de Agua Potable detectó 9 puntos de colapso, que de no atenderse podrían convertirse en socavones, como los de la avenida 5 de mayo y otros lugares más.



El Director de Agua Potable Carlos Camarillo Prieto, señaló que en esta primera etapa agendaron 9 puntos, de los cuales 3 ya se atendieron como el de la Calle Santos Degollado, otro más en la calle Porfírio Díaz y los de la avenida 5 de mayo.



Agregó que en próximos días van a seguir con los puntos que están pendiente como son en San Bartolo, Santa Fe, el Rubí y otros más, y con esto evitar que a su vez se conviertan en un problema crítico.



Estas declaraciones fueron en el marco de la rehabilitación que se realizó este miércoles en la avenida 5 de mayo, en donde se rehabilitó el drenaje sanitario; y estas acciones son parte del seguimiento de los trabajos que se hicieron en la calle Santos Degollado, en días pasados



Posterior a todos los trabajos que realiza la Dirección de Agua Potable, el departamento de obra se encarga del concreto en estas calles y avenidas, y lo hacen dependiendo de la agenda que tienen.



El Funcionario hizo un llamado a la población, primero para respetar los señalamientos y posteriormente para tener paciencia por los trabajos que se realizan, ya que aseguró que son para el beneficio de los ciudadanos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario