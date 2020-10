Dan banderazo de inicio de obras en Loma Bonita, invertirán más de 3 mdp

-El Presidente señaló que los banderazos se atrasaron por la contingencia, pero que ya están realizándolos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles el Presidente municipal de Loma Bonita, Raymundo Rivera, en compañía con el cabildo arrancaron 2 obras importantes para la cabecera; invirtiendo alrededor de 3 millones de pesos.

La primera obra fue la construcción del pavimento con concreto hidráulico en la colonia Odilón Mina, en donde se invirtieron 6 22 mil 408 pesos con 79 centavos, recursos de fondo III Ramo 33, ejercicio 2019.

La segunda obra que inició este miércoles es con recursos del Fondo III, ramo 33 ejercicio 2020, tendrá un inversión de los 2 millones 530 mil 393 pesos con 67 centavos; lo que suman estas 2 acciones son 3 millones 152 mil 802 pesos con 46 centavos.

El Edil señaló que por años la calle de esta segunda obra, siempre ha estado en mal estado, por lo que decidieron dar le prioridad ya que es uno de los accesos principales para este municipio de Loma Bonita, y está cerca del primer cuadro de la ciudad.

Tras el termino de estos banderazos, explicó que la contingencia provocó que se atrasaran algunas obras, sin embargo ya están iniciando con éstas y aprovechó para pedir a los lomabonitenses seguir con las medidas de sanidad y así evitar tener más casos de covid en este municipio.

