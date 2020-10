Confirman los SSO 183 nuevos casos de COVID-19, suman 20 mil 021 positivos

-Se agregan ocho defunciones

-Reitera sector Salud el llamado al distanciamiento social

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de octubre de 2020.- Según el informe de este 20 de octubre, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirman 183 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, cifra que suma un total de 20 mil 021 acumulados, siendo la Jurisdicción Sanitaria más afectada Valles Centrales con 13 mil 313 positivos.

Seguido del Istmo con mil 979 casos, Tuxtepec con mil 820, Mixteca con mil 400, Costa con mil tres y Sierra con 506, señaló el coordinador general de Jurisdicciones Sanitarias de la dependencia, Said Vásquez Valle.

En representación de titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, el funcionario hizo énfasis que actualmente existen en el estado 682 personas que cursan con la enfermedad respiratoria en etapa activa, principalmente Oaxaca de Juárez con 222 contagios y Santa Cruz Xoxocotlán con 50.

Especificó que actualmente se tiene un global de 31 mil 905 personas que han presentado síntomas relacionados con la enfermedad, ocho mil 656 negativos, tres mil 228 sospechosos y 17 mil 705 recuperados.

Detalló que, en el corte de este martes, se identificaron 52 municipios con nuevos diagnósticos, en primer lugar se encuentra Oaxaca de Juárez con 52 registros, seguido de la Heroica Cuidad de Juchitán de Zaragoza con 17, Salina Cruz con 10 y Santa Cruz Xoxocotlán con ocho, por mencionar algunos.

Vásquez Valle señaló que la cifra de defunciones en este último corte epidemiológico subió a mil 584 decesos lamentablemente, ocho más con respecto al día de ayer; siendo los grupos de edad con alta mortalidad, los adultos mayores, quienes al momento suman el 45.5% del total de muertes.

Y es que, de acuerdo al informe, indicó que las personas en el rango de edad de 60 a 64 años contabilizan 228 perdidas fatales, seguido por el 50 a 59 años con 372, y los mayores de 65, con 716 fallecimientos.

Por otra parte, el número de hospitalizados desde que inició la pandemia alcanzó los tres mil 951 pacientes y 16 mil 070 casos ambulatorios; así también se tiene el reporte de 894 médicos, mil 176 personal de enfermería y 882 trabajadores del sector Salud, que han dado positivo a la infección respiratoria.

En cuanto a la atención médica, el Coordinador General de Jurisdicciones Sanitarias, explicó que la ocupación de camas para pacientes que han presentado complicaciones por COVID-19 se encuentra al 34.7% en general, 41.5% corresponde a camas sin ventilador y el 21.8% a terapia intensiva.

Destacó que la entidad cuenta con cinco centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada: hospital General de Zona 1 del IMSS, el Presidente Juárez del ISSSTE, Ixcotel de Sedena, el General “Doctor Aurelio Valdivieso” y el centro de salud Urbano Uno de los SSO.

Asimismo, recordó a la población que una de las medidas más importantes para evitar contagios de COVID-19, es el lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, uso correcto del cubrebocas y aplicar de forma responsable la sana distancia.

