Avala Senado desaparición de fideicomisos, luego de aprobación, aplaudieron a AMLO

-Fueron 64 votos a favor y 39 en contra, con esto desaparecen 109 fideicomisos con un valor conjunto de 68 mil millones de pesos

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de 14 horas de discusión, el Senado de la República aprobó la madrugada de este miércoles la desaparición de 109 fideicomisos con un valor conjunto de 68 mil millones de pesos, una vez aprobada esta decisión, los Senadores aplaudieron esta iniciativa impulsada por el Presidente López Obrador, el voto de los Senadores fue de 64 a favor y 39 en contra, ratificando así el dictamen que había sido aprobado días antes en la Cámara de Diputados.

En su conferencia matutina, el mandatario nacional celebró la decisión del Senado al decir que “La defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción, así de claro, por eso mi agradecimiento a los legisladores”, además agregó que a partir de ahora “No les va a faltar recursos a los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, a los auténticos escritores, a los auténticos artesanos, artistas, creadores. No van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo sus apoyos”.

El recurso que se destinaba a los fideicomisos, hoy desaparecidos, estaban dirigidos a diversos temas como investigación, deporte, defensa de los derechos humanos, acompañamiento a víctimas, además de culturales entre otros; en ese sentido el Presidente de la República dijo que ahora ese recurso se repartirá de manera directa y así se evitará la corrupción.

Cabe mencionar que el Senado sesionó en su antiguo recinto en el centro histórico de la Ciudad de México, pues su actual sede se encuentra tomada por afectador por los recortes desde hace varios días, los partidos que votaron a favor de la iniciativa fueron MORENA, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Encuentro Social.

Finalmente el mandatario nacional dijo que anteriormente no había una revisión de los fideicomisos, situación que ahora si se dará, para garantizar que estos recursos públicos sean aplicados y administrados de manera correcta, incluso dijo que si hay evidencias de un mal manejo de estos recursos, se deben presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario