Abren escuela Jorge L. Tamayo en Tuxtepec, para entregar libros de texto

-Se llevó a cabo con los protocolos sanitarios establecidos y en horario escalonado, para evitar aglomeraciones de personas.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante este miércoles se llevó a cabo la entrega de libros de texto gratuitos de la SEP, por parte de docentes de la primaria Jorge Leónides Tamayo, ubicada en la colonia Ex normal del municipio de Tuxtepec, siendo la primera escuela de gobierno que realiza esta actividad durante la pandemia del Covid 19.

El Director del plantel Gabriel Guzmán Toledo, detalló que dicha entrega puedo llevarse a cabo gracias a la colaboración de la plantilla docente junto con los padres de familia, a través de las medidas de higiene y protocolos sanitarios como: el uso de gel antibacterial a la entrada, el uso obligatorio de cubrebocas y la sana distancia entre personas, repartiendo cada punto de entrega con cada maestro y grupo en horario escalonado, para evitar la aglomeración de personas.

Señaló que de esta manera se logrará mejorar la calidad de las clases para los alumnos, que hasta el momento son mediante las diferentes plataformas digitales de videoconferencia, ya que expresó el director que la entrega de libros fue muy tardía, pero los maestros ya se encontraban trabajando bajo esquemas propios y con ayuda de libros digitales.



Hasta el momento, detalló que no hay una fecha destinada para el regreso presencial a las aulas en la institución, por indicaciones de las autoridades educativas y de los Servicios de Salud de Oaxaca, por lo que dijo se está aprovechando el tiempo y los recursos por parte del gobierno federal, para mejorar las instalaciones de la escuela y poder brindar mejores espacios, más seguros y confortables para todo el alumnado.

Finalmente Gabriel Guzmán, agradeció a todos los padres de familia por la dedicación y empeño que han demostrado en estos meses tan difíciles en que se ha convertido cada hogar en un aula de clases, y los invitó a no bajar la guardia y seguir brindando el apoyo a los docentes para que juntos, contribuyan a un mejor aprendizaje de sus hijos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario