Realizarán operativos, para que panteones de Tuxtepec permanezcan cerrados

-Esto debido a que hay panteones en las comunidades y agencias retiradas de la cabecera municipal



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el anuncio del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en no realizar actividades por la Festividad de “Día de Muertos”, el Regidor de Servicio Públicos José Humberto Villamil Azamar, reiteró que los panteones estarán cerrados, pero sobre todo vigilaran que esto se cumpla.



Dijo que está vez la celebración será distinta no solo en el municipio si no en todo el país, y que el cierre de los panteones lo hacen para salvaguardar la salud de los tuxtepecanos, por lo que los panteones, seguirán como hasta el momento han estado, cerrados a la ciudadanía en general.



Así mismo, insistió en que los panteones del municipio, no solo los de la cabecera también los de las comunidades, deben de estar cerrados, por lo que ya giraron los avisos a los agentes municipales y de policía, pero además supervisarán que en las comunidades principalmente, se mantengan cerrados y con esto evitar más casos positivos de covid “es importante que la ciudadanía no ayude, creo que bajamos la guardia”.



El Concejal, también aprovechó para señalar que se cancelaron todos los permisos para la venta de artículos referentes a esta festividad, afuera de los panteones, y con esto a su vez evitar que a pesar de que estén cerrados, la gente acuda a dar una vuelta por estos puntos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario