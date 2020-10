Presidenta de Asunción Nochixtlán da positivo a Covid

-Informó por medio de sus redes sociales que inició con el periodo de aislamiento



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta Municipal de Asunción Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, confirmó por medio de sus redes oficiales, que dio positivo a Covid, luego de haberse realizado la prueba al presentar algunos síntomas, debido a esta situación, la edil se ha aislado como lo marcan los protocolos.



En sus redes sociales la mandataria municipal publicó lo siguiente: “Hace uno días empecé a sentirme mal de salud por lo que decidí aislarme, acudí al HospitalBasicoComunitario en donde me hicieron la prueba a COVID-19 y salió positiva. Seguiré atendiendo los asuntos a distancia. Invito a la ciudadanía a cuidarse y respetar las medidas sanitarias”.



La edil de Nochixtlán se suma a la lista de funcionarios públicos que se han contagiado de esta enfermedad, entre ellos el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, el de Santa Lucía del Camino Dante Montaño Montero, de Valle Nacional Rey Magaña García, de Jacatepec Victor Raúl Hernández López, entre otros.



La mayoría ha logrado vencer al virus, sin embargo la pandemia ha cobrado la vida de algunos ediles como el de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila, de Matías Romero Alfredo Juárez Díaz, el de Santiago Jocotepec Pedro Escárcega Pérez, entre otros más.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario