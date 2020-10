Precio de caña de azúcar podría ser afectada por nuevo etiquetado en productos

-Mencionaron que esto podría darse si la demanda de caña a nivel nacional llegara a disminuir



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Es probable que se afecte el precio de la tonelada de caña de azúcar, si es que la demanda azúcar a nivel nacional disminuye de manera considerable, así lo manifestó le Jefe de Distrito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Tuxtepec Jesús Caña Morales.



Esto debido a la entrada en vigor de la ley del nuevo etiquetado de los alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas, sin embargo aclaró que este efecto se podría dar en la siguiente zafra, pues en la actual no hubo ninguna disminución en la demanda de azúcar en el país.



Agregó que afortunadamente la pandemia de Covid no pegó de manera considerable en las personas que se dedican a la producción de caña de azucar, a diferencia de cómo impactaron los contagios a otros sectores productivos.



Caña Morales comentó que esta situación se dio debido a que al inicio de la pandemia los ingenios azucareros y las organizaciones cañeras implementaron sus protocolos y afortunadamente los casos fueron menores que en otras cadenas productivas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario