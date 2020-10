Policías de Tuxtepec en defensa de las mujeres víctimas de violencia

-Reciben capacitación sobre el programa “Mujer Segura, Mujer a Salvo”

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Con la finalidad de fortalecer los conocimientos de los elementos de la Policía Preventiva Municipal, el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez a través del Instituto Municipal de la Mujer, dio continuidad al curso de capacitación para que los elementos tengan mayor conocimiento sobre cómo deben actuar, brindar apoyo, auxilio y protección a las mujeres en situación de violencia.

Aidé García Flores, Directora del Instituto Municipal de la Mujer, dijo que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado y el apoyo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, están brindando estos cursos de capacitación sobre los lineamientos que debe seguir la Fuerza de Seguridad del Ayuntamiento de Tuxtepec sobre el programa “Mujer Segura, Mujer a Salvo”, con el objetivo de apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia.

Indicó que con los conocimientos que están proporcionando a quienes conforman la Policía Preventiva Municipal de Tuxtepec, éstos podrán identificar cuando una fémina esté siendo objeto de violencia para poder primero resguardarla y después canalizarla a instancia correspondiente para su atención.

Por su parte Anabel Domínguez Cruz, abogada regional de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y responsable de impartir el curso a los policías municipales, reconoció el interés de los elementos policíacos para aprender más sobre este tema y su disposición para de participar y trabajar para lograr erradicar la violencia de género.

Expuso que el reto es que todos los elementos de la Policía Preventiva de Tuxtepec estén capacitados, nutridos y tengan mayores conocimientos para actuar en defensa de las mujeres.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario