Organización 23 de octubre anuncia movilizaciones a diez años de asesinato de Heriberto Pazos Ortiz

-Se manifestarán de manera representativa en casa oficial y en la Fiscalía General del Estado este 23 de octubre



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.-Este próximo 23 de octubre se cumplen diez años del asesinato de Heriberto Pazos, por ello la organización 23 de octubre anunció que debido a la pandemia, no llevarán a cabo la marcha masiva que realizan año con año, en la que participan más de 15 mil personas provenientes de las ocho regiones del estado.



Por ello esta actividad será representativa, se estarán manifestando en la avenida Juárez a la altura de “Casa oficial” y en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la fiscalía la consigna será exigir justicia por el asesinato de Heriberto Pazos Ortiz y de otros líderes sociales, mientras que en casa oficial exigirán que las autoridades den solución a sus demandas de carácter social.



Durante la conferencia de prensa que dieron frente a palacio de gobierno, manifestaron que los funcionarios del gobierno del estado no se han comportado a la altura durante la pandemia, como ejemplo mencionaron las carencias en el sector salud, la pérdida de empleos, así como la falta de cobertura de internet para que los alumnos tomen sus clases en línea.



Agregaron que algunos de estos funcionarios han utilizado el pretexto de la pandemia para aislarse y no atender a las comunidades, incluso mencionaron que dependencias como SINFRA, COPLADE y la Secretaría de Finanzas están creando una campaña en contra de las organizaciones.

