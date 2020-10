Martha Xucunostli, nominada para para los I Premios Mexicanos Aquí Europa

-A través de la fanpage Mexicanos.Aquí se dió a conocer que la tuxtepecana se encuentra postulada para los I Premios Mexicanos Aquí Europa y zona Europa Central.

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- Martha Xucunostli originaria de Oaxaca, México y residenciada en Bélgica desde 2017 se ha convertido en una embajadora que busca impulsar la gastronomía y la cultura mexicana en Bélgica.

Para Martha, representar la cultura de nuestro México ha sido de su máximo interés, con degustaciones y demostraciones de recetas gastronómicas, nuestras bebidas legendarias y vestimentas artesanales, ha logrado exponer nuestra cultura buscando sus propios espacios dentro de la comunidad europea.

Martha en cada exposición, ofrece la oportunidad de experimentar nuestra cultura, agregando valor con la pasión que ella coloca en cada plato y bebida.

“Ella es una gran luchadora y defensora de nuestra cultura y raíces, aportando reconocimiento y valor a nuestro pueblo mexicano”.

Mediante este texto así se le reconoció su impulso y promoción de la cultura oaxaqueña a la tuxtepecana a través de la fanpage #MexicanosAquí

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario