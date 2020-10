La pandemia continúa, es importante seguir aplicando medidas preventivas: SSO

-Registran los SSO 648 casos activos de COVID-19, suman 19 mil 838 casos acumulados

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de octubre de 2020.- El jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), José Ramón Pintor Sill, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este lunes 19 de octubre se han contabilizado siete casos nuevos, sumando 19 mil 838 contagios acumulados en toda la entidad.

Agregó que se han notificado 31 mil 656 casos, de los cuales ocho mil 591 han sido negativos, hay tres mil 227 sospechosos, 17 mil 564 se han recuperado, y se reportaron cinco decesos, sumando mil 576 defunciones.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 13 mil 208 casos confirmados y 787 defunciones, Istmo mil 928 y 293 decesos, Tuxtepec mil 819 y 245 muertes, Mixteca mil 392 y 121 decesos, Costa 988 y 82 defunciones y la Sierra 503 y 48 fallecimientos.

Los siete casos nuevos se distribuyen en seis municipios de la entidad, siendo los que mayor número de casos presentan: San Antonio de la Cal y Miahuatlán de Porfirio Díaz con dos casos cada uno, Oaxaca de Juárez, Santo Domingo Tehuantepec, San Bartolo Coyotepec, y Acatlán de Pérez Figueroa, un solo caso respectivamente.

Señaló que hay 648 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 503, Mixteca 51, Costa 45, Istmo 19, Sierra 18, y Tuxtepec 12.

Añadió que de las mil 576 defunciones acumuladas, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con 711, 371 y 227 respectivamente. Por sexo mil 052 han sido hombres y 524 mujeres; las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Pintor Sill, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes COVID, hoy se registró un 35.3% global, de los cuales el 42.3% sin ventilador y 22.2 % con ventilador.

Resaltó que como parte del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre, se busca promover estilos de vida saludable, así como la participación de las mujeres en acciones de detección temprana. De acuerdo a los grupos de edad, de 20 a 24 años de edad se recomienda la autoexploración de los senos, de 25 a 40 años el examen clínico acudiendo a la unidad médica, y de 40 a 69 años la realización de una mastografía.

En su intervención el médico onco-dermatologo, Gerardo Flores Solaegui, habló sobre el tema: “Dermatitis en tiempo de COVID-19”, en la que dijo que la dermatitis está relacionada al SARS-COV2, así como algunos signos y síntomas que se presentan en la piel, como una erupción tipo varicela, enrojecimiento de la columna, y pueden ser en dedos de las manos y pies, puede ser similar al dengue.

Finalmente, dijo que es fundamental que ante los síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor retro ocular, exantema o erupción en la piel, debe acudir al médico especialista para descartar este padecimiento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario