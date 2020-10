Ganaderos de Oaxaca denuncian corrupción en uso del arete SINIIGA

-Piden a legisladores federales que supriman el uso de este artículo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Unión de Ganaderos de la Verde Antequera A.C., evidenciaron que existe corrupción en el manejo del arete del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIGA), además del elevado costo que tiene este artículo.



Debido a esta situación hicieron un llamado a los Diputados Federales y Senadores de la República, para que eliminen el uso de este arete, el cual está contemplado en la Norma Oficial Mexicana 001, la cual fue promovida por el Diputado Oswaldo Cházaro hace varios años, cuando era Líder Nacional de los Ganaderos.



El dirigente de la unión Oscar Adán Olvera García, djio que el precio de producción de cada arete es de siete pesos, sin embargo los ganaderos deben pagar la cantidad 95 pesos, 45 por el arete y 45 de la puesta, indicaron que esta inconformidad es a nivel nacional, pues en distintas ciudades del país existe inconformidad por el uso del arete SINIGA.



Manifestaron que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en complicidad con la Comisión Nacional Ganadera, por ello piden la intervención del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que se pueda acabar con 20 años de corrupción en el manejo del arete SINIGA.



Cabe mencionar que los ganaderos marcharon hacia las instalaciones del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Oaxaca, ubicadas en la colonia Reforma, de manera simultanea esta acción se llevó en varias regiones de le entidad y en estados como Chispas, Tabasco y Veracruz.

Comentarios

