En Tuxtepec, realizarán altar de Día de Muertos como homenaje y apoyo a la comunidad LGBT

-Solo se tendrá acceso en grupos pequeños y teniendo todas las medidas de salud en las instalaciones.

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Este próximo domingo 1ro de Noviembre se realizará el altar de día de muertos como homenaje y manifestación contra la violencia, en apoyo a la comunidad Trans y LGBT, así lo mencionó Christian Reyes, emperador de la Corte Imperial de la Corona de Borbón y Vizcaya en Oaxaca.

En entrevista, Christian comentó que este es el 1er evento que la asociación está realizando en tierras oaxaqueñas y que con motivo de preservar las tradiciones mexicanas fue que decidieron conmemorar el día de muertos; donde además, se tendrá la presencia de personas de la comunidad que van a contar sus historias y como han salido adelante, debido a la discriminación que han sufrido.

También se contará con la presentación de bailes típicos del estado.

El altar de día de muertos, tendrá toda la esencia y tradición de las diferentes regiones del estado de Oaxaca, además de hacer un homenaje a las personas que han perdido la vida por los homicidios hacia la comunidad LGBT.

Cabe destacar que debido a la pandemia por el COVID-19 se tendrá acceso limitado y que solo se permitirá el acceso a 20 personas por grupo en cada uno de los horarios y tendrán todos los filtros y medidas de salud. Las presentaciones serán de 30 a 45 minutos para tener un tiempo de sanitizar el lugar al término de cada una.

El acceso al evento de día de muertos organizado por la corte imperial será gratuito y se realizará el próximo domingo 1ro de noviembre, en un salón ubicado en la Colonia del Carmen en Tuxtepec Oaxaca, a partir de las 6:00 pm. Pueden agendar su cita a través de la página de Facebook: Corte Imperial de la Corona de Borbón y Vizcaya Oaxaca.

La Corte Imperial de la Corona de Borbón y Vizcaya, es una organización sin fines de lucro que apoya a la comunidad LGBT y realiza eventos culturales en toda la República Mexicana, y en cada estado hay una sede diferente.

Para finalizar, Christian Reyes invitó a la población en general y especial a la comunidad LGBT de la región a que asistan y apoyen, pero sobre todo a tener más tolerancia y respeto para todos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario