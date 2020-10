En las comunidades de Loma Bonita, buscan conformar comités de PC

-La finalidad es que éstos, respondan de manera inmediata ante cualquier problema que se presente

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de la Unidad de Protección Civil en el municipio de Loma Bonita Omar Portugal Hipolito, señaló que buscarán conformar en las comunidades de este lugar, que se comités que apoyen al momento de alguna contingencia.

Explicó que en días pasados empezaron una campaña para conformar en las diversas comunidades, los consejos de protección civil, y una vez que se instalen empezarán a capacitarlos para que vayan atendiendo lo que se vaya presentado, en lo que ellos como unidad municipal arriben.

Este municipio, resultó afectado por algunas lluvias pasadas, por lo tanto al ser comunidades lejanas del casco urbano, la respuesta tardó en llegar, por lo que para atender estas complicaciones que se presenten, conformarán en coordinación con los agentes, estas unidades.

El Director de la Unidad de PC, invitó a los ciudadanos a sumarse a estas acciones que como Unidad está realizando, pero además llamó a los a seguir con las recomendaciones que están implementando para que los casos de covid y las defunciones se sigan presentando.

