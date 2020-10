Convoca IEEPO a docentes a cursar actualización sobre herramientas pedagógicas digitales

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, promueve la profesionalización del magisterio y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para el logro de los aprendizajes significativos

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de octubre de 2020.- En el fortalecimiento del trabajo colaborativo e intercambio de contenidos en apoyo a la educación a distancia, como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) convoca a supervisores, directivos y docentes de nivel básico de instituciones públicas a los cursos de actualización y asesorías sobre herramientas pedagógicas digitales.

Como parte de las acciones que promueve el director general, Francisco Ángel Villarreal, para la profesionalización del magisterio y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación que coadyuven en el logro de los aprendizajes significativos en el contexto de la contingencia por el COVID 19, a través de la Dirección de Tecnologías Educativas se orienta y capacita a docentes del estado de Oaxaca.

Además de contar con el curso “Plataforma Educativa Google”, en el compromiso con la docencia en esta época de desafíos, se encuentran a disposición en la modalidad virtual los siguientes cursos: Habilidades Computacionales Básicas, Básico de Excel, Aplicaciones para Elaborar Recursos Didácticos y Aprendiendo a través de Videoconferencias (Google Meet).

La estrategia impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en colaboración con Google y Red Magisterial, ofrece cuentas institucionales sin restricciones, así como contenido precargado en todas las materias de educación básica.

Google para educación es una plataforma utilizada por docentes y estudiantes de todo el mundo por las grandes posibilidades que ofrece, pues permite desarrollar contenidos educativos de manera innovadora y creativa, favorece la colaboración y la comunicación entre la comunidad educativa.

El acceso a todas sus herramientas puede realizarse desde cualquier lugar y en cualquier momento, dispone de numerosas herramientas que facilitan la creación de recursos multimedia, permite simplificar tareas administrativas y al disponer de un salón virtual desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera significativa, entre muchas otras posibilidades.

Para mayores informes sobre la estrategia, programación de cursos o solicitud de cuentas institucionales, las y los interesados pueden dirigirse al WhatsApp 951 471 42 56 en un horario de 8:00 a 17:00 horas o escribir al correo: [email protected]. En caso de requerir una cuenta institucional, pueden hacerlo en línea en el siguiente enlace: http://dte.ieepo.oaxaca.gob.mx/?p=1578

Por otra parte, el IEEPO convoca al Seminario WhatsApp en la educación 1, en la modalidad en línea, que se impartirá el próximo viernes 23 de octubre, a las 10:00 horas, organizado por la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. El registro de las y los docentes se puede realizar en la liga:https://sites.google.com/uneteya.org/seminarios/inicio.

De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la aplicación de teléfonos móviles de WhatsApp fue la más utilizada en el final del ciclo escolar 2019-2020, mismo que concluyó a distancia por las circunstancias epidemiológicas del COVID 19.

