Casa de la Cultura en Tuxtepec, se suma a iniciativa de mural conmemorativo al valor y respeto de las mujeres

-El proyecto lo realizan 5 jóvenes artistas plásticos de Tuxtepec con apoyo de gobiernos estatal y municipal

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Un homenaje a las mujeres de la Cuenca del Papaloapan por su contribución al desarrollo de sus pueblos y la búsqueda de la protección total a su valía humana ha iniciado en Tuxtepec a manos de cinco jóvenes artistas plásticos como parte de un proyecto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, al que se han sumado el Gobierno Municipal que preside Noé Ramírez Chávez con un incentivo económico y la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja” con la asignación de 45 metros lineales de barda perimetral para que plasmen esta gran idea.; así lo informó la encargada de la institución, Marie Claire Chávez Martínez.

Desde hace tres semanas rostros e imágenes simbólicas de la mujer en la región van tomando forma con el talento de nuevas generaciones del arte tuxtepecano gracias al programa estatal para la prevención del delito “Movimiento Vecinal” cuyo objetivo es que la participación juvenil ayude a generar entornos seguros en sus propios municipios, en este caso bajo el tema de la prevención de la violencia de género.

Ante la mirada de transeúntes por el Boulevard Benito Juárez el mural avanza bajo los pinceles de María Fernanda Hernández Domínguez, Yazareth Peña Lucas, Stephanie Bracamontes, Ángel Gabriel G. Criollo y Fredy Samuel Cruz Sanchez, quien además es el encargado del proyecto municipal “Pintemos Tuxtepec”; cada día todos se concentran en la barda ubicada frente a la Multiplaza para continuar esta importante labor que no solo será un digno reconocimiento sino una invitación a hacer a un más sólida la cultura del respeto e igualdad.

La responsable de la Casa de la Cultura dijo que es un orgullo que nuevos artistas busquen las oportunidades de expresarse y sean escuchados pues la pintura al igual que la música, la literatura y la danza, entre otras manifestaciones, difunden el sentir de los pueblos; dijo que como institución les alegra que participe la maestra Stephanie Bracamontes quien está encargada de iniciar en la pintura a niñas y niños de 4 a 8 años de edad pues esto sin duda será de inspiración para sus pequeños alumnos.

Agradeció el respaldo invaluable del Gobierno del Estado y del Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez quien hace unos días recibió a los jóvenes para expresarles su admiración por su amor a la pintura así como su interés por la protección de los derechos de la mujer, haciendo una aportación económica importante para este mural que pronto será inaugurado.

