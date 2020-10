Buscan certificar y mejorar la policía de Jalapa de Díaz

-Solicitaron equipamiento y vehículo, a las instancias correspondientes



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Jalapa de Díaz, Jesús Ernesto García, informó que en días pasados se reunió con el Fiscal General, Rubén Vasconcelos, así con personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para solicitar mejorar la policía de este municipio.



Entrevistado vía telefónica, el Presidente señaló que actualmente cuentan con 28 policías por turno, y aunque ya contarán con policías certificados, esperan poder certificar a todos, y además estar bien equipados ya que actualmente solo tienen esposas, gas lacrimógeno y el pr 24 retráctil.



Agregó que tienen un vehículo pero está en malas condiciones, por lo que solicitaron ante las instancias correspondientes, un transporte para que tengan como trasladarse a algún servicio o bien realizar rondines.



Con estas solicitudes, puntualizó que esperan que poco a poco vaya mejorando la policía de Jalapa de Díaz, y así se cuente con el personal capacitado para hacer frente a todos los hechos que se presenten.



Así mismo, en otros tema el Edil Jesús Ernesto García, reiteró que harán lo propio para que se cumpla lo ordenado por el Gobernador Alejandro Murat y con esto evitar la concentración de personas en los cementerios, y sobre todo que se realicen actividades referentes a estas fechas.

