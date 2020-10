Bloquean carretera en tramo Salina Cruz-Huatulco

-El bloqueo afecta a cientos de automovilistas que circulan diariamente por la zona

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de la población de Santa Gertrudis Miramar realizan un bloqueo en la carretera federal 200 en el tramo Salina Cruz-Huatulco, los manifestantes llegaron desde la tarde de este lunes para instalar el bloqueo, mismo que se ha mantenido hasta la mañana de este martes.

Los manifestantes empezaron a colocar piedras y vehículos para impedir el paso, hasta el momento no han dado a conocer cuáles son sus demandas o los motivos por los que instalaron el bloqueo.

Este bloqueo afecta a los automovilistas y transportistas que diariamente circulan por esta vía de comunicación, los vehículos pequeños han podido maniobrar y buscar rutas alternas, sin embargo varios trailers no pudieron hacerlo y permanecen varados en ese lugar, esperando a que se levante el bloqueo.

