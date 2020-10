Autoridades y comerciantes se pelean espacios en mercado de abastos en Oaxaca

-El área de comercio y mercados llegó a notificar que no se permitirá la instalación de puestos temporales

-Comerciantes exigen que el gobierno municipal sea imparcial y que se les respeten los espacios y no se lo den a otros



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, llegaron al mercado de abasto para retirar los puestos que ya se estaban instalando, cuando un grupo de comerciantes les cerró el paso y empezaron a dialogar, los comerciantes gritaban su inconformidad y la autoridad los acuerdos tomados por el cabildo.



Las autoridades municipales llegaron acompañados por elementos de la policía municipal, afortunadamente la situación no pasó a mayores, aunque la postura de los comerciantes es que se respeten esos espacios a quienes llevan años instalándose en esta temporada de día de muertos.



Y es que a pesar de que el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez acordó no permitir la instalación de puestos nuevos durante la temporada de muertos, este martes amanecieron algunas estructuras en el mercado de abastos, por lo que al llegar inspectores de comercio, tuvieron un diálogo con los comerciantes que habían colocado sus puestos.



Los comerciantes manifestaron estar molestos por la decisión tomada por el cabildo capitalino, pues no se les hace justo que no se permita la instalación de quienes vienen cada año en esta temporada a vender sus productos, mientras que al resto de los locatarios se les permite todo.



Uno de los comerciantes dijo que entienden la situación de la pandemia, sin embargo manifestaron que el gobierno capitalino debe ser imparcial y no se debe permitir la instalación de ningún puesto, pues afirman que se quiere dar prioridad a comerciantes que apenas quieren ocupar esos espacios y no a quienes año con año se instalan en el mercado de abasto.



Y es que varios de los comerciantes que se pretenden instalar en ese lugar provienen de otras partes de la ciudad y de otras regiones del estado, con el objetivo de vender los productos de temporada, cabe mencionar que son 367 espacios los que no se podrán utilizar, en ese sentido comentaron que quieren que se respeten esos espacios a quienes siempre se han instalado desde hace varios años.



Autoridades del área de comercios y mercados del ayuntamiento, comentaron que dialogarán con los comerciantes inconformes para que retiren sus puestos, pues la decisión del cabildo fue la de no otorgar nuevos permisos, para evitar aglomeración de personas que pueda provocar un repunte de contagios de Covid.

