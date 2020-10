Autoridades de Magdalena Ocotlán exigen liberación de obras; bloquearon oficinas de bienestar en Oaxaca

-Piden la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica y pavimentación de algunas calles

Redacción

Autoridades y pobladores del Municipio de Magdalena, Ocotlán, se manifestaron la mañana de este martes sobre la carretera al Panteón Jardín a las afueras de las oficinas de bienestar en la ciudad de Oaxaca, para exigir la liberación de obras por parte del gobierno .

Rubén Sánchez, habitante de esta comunidad dijo que el motivo de su inconformidad es porque exigen que la dependencia de bienestar en Magdalena Ocotlán, emita el visto bueno para que la secretaría de finanzas libere recursos para la ejecución de proyectos de necesidad básica como son la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica y la pavimentación de algunas calles de la población.

Cabe mencionar que la ampliación de red eléctrica beneficiaría a un número mayor de 50 hogares de este municipio.

Finalmente, se abrió una mesa de diálogo a la que se presentaron el presidente municipal y parte de su cabildo, asimismo, Rubén Sánchez dijo que en caso de no haber respuestas podrían permanecer durante este martes y el miércoles podrían realizar otras acciones.

Finalmente alrededor de la 1:30 de la tarde después de la mesa se diálogo optaron por retirarse de las instalaciones de bienestar y liberar la vialidad.



