Anuncia Alejandro Murat, nueva universidad en Acatlán para este 2021

-Durante su gira por la Cuenca el Gobernador de Oaxaca, dijo que la construcción de la máxima casa de estudios es un compromiso con todos los jóvenes de la región

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – La tarde de este martes el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, en su arribo al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa perteneciente a la región de la Cuenca del Papaloapan dijo que ya existen recursos para continuar con la construcción de la universidad.

Expresó que es un compromiso que le había hecho a la madre de Alexander, joven asesinado hace unos meses a manos de un policía de esa demarcación, también añadió que el compromiso es con todos los jóvenes de Acatlán y de la región para que tengan alternativas de estudios.



Además de que está fue una de las propuestas durante su campaña a gobernador y aseguró, que en este 2021 se buscará terminar la construcción de una más de las universidades del estado y agregó que se buscará gestionar los recursos para rehabilitar la carretera Cosolapa – Acatlán, que se encuentra ya muy deteriorada y que seguirán facilitando obras para beneficio del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa.

