Ante el aumento de casos por covid-19, cancelan festividades de “la Noche de Flores” en Miahuatlán

-Esto ante el regreso a color naranja en el semáforo epidemiológico en el Estado, además del aumento de casos positivos y defunciones en el municipio

Redacción

El H. ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, emitió un comunicado en el que informan a comerciantes y a la ciudadanía en general, las nuevas disposiciones emitidas para evitar más contagios de covid-19, esto ante el regreso a color naranja en el semáforo epidemiológico en el Estado, además del aumento de casos positivos y defunciones en el municipio.

Una de las disposiciones es la suspensión de la plaza de temporada, así como también “la noche de flores” que se realiza cada 30 de octubre en el marco de las festividades por el Día de Muertos.

Asimismo se suspenderán las plazas y baratillo de los lunes 26 de octubre y 2 de noviembre del 2020 hasta nuevo aviso, dependiendo la disminución de casos positivos de covid en el municipio.

Queda estrictamente prohibido a partir de esta fecha el comercio ambulante en carritos, automóviles, camionetas, o cualquier otro transporte en la vía pública.

De igual forma se les recuerda que quedan estrictamente prohibidos los actos públicos y fiestas alusivas a día de muertos (corrida de gallos, comparsas, concursos de disfraces, reuniones familiares, ya que en estas se ha dado la mayor parte de contagios).

Finalmente, agregaron que debido a que la situación de riesgo sigue siendo alta, independientemente del color de semáforo epidemiológico en el que se encuentre el municipio, se invita a seguir acatando las medidas sanitarias emitidas por el gobierno de México y el gobierno del Estado hasta que se informe que ya existe una vacuna para contrarrestar el virus.

Además exhortan a la población a mantenerse informada por los medios oficiales, recordando que el cumplimiento de las medidas es para salvaguardar la salud de las familias Miahuatecas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario