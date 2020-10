Amagan antorchistas con movilizarse el 22 de octubre si no hay diálogo con el gobernador

-Piden que se hagan operativos en la zona de conflicto entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La organización Antorcha Campesina amagó con movilizarse el próximo 22 de octubre, en caso de que el gobierno del estado continúe con la postura de no dar solución al conflicto que existe entre las poblaciones de San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, en dónde lamentablemente se han registrado pérdidas humanas.



El Dirigente de la organización en Oaxaca Dimas Romero González, pidió que se hagan operativos en materia de prevención del delito y de inteligencia judicial, a efecto de restablecer la paz y el orden esta zona del estado de Oaxaca, por ello piden una reunión de manera directa con el Gobernador Alejandro Murat, para así poner fin a este conflicto.



Comentó que en las últimas semanas la situación se ha vuelto tensa, por ello es que una vez más han pedido la intervención directa del gobernador, debido a que el pasado cinco de octubre se registró un hecho violento en el que tres personas perdieron la vida, esta situación dijo, se anunció desde el mes de junio y las autoridades no hicieron nada al respecto.



Asimismo denunció que la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca han sido rebasadas por este conflicto agrario que tiene varios años sin resolverse, además mencionó que pareciera que los grupos de poder en esa zona pueden actuar con total libertad.



Estas declaraciones las hizo en una conferencia de prensa, a la que asistieron dirigentes de la organización en los estados de Puebla, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz entre otros, cabe mencionar que al término de la conferencia tenían agendada una reunión, misma que fue cancelada.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario