Ahora fueron los Priistas; en plena contingencia realizaron una asamblea en Tuxtepec

Este domingo el Gobernador llamó a “no bajar la guardia”, sin embargo en la reunión hubo decenas de militantes, tal vez cientos.

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 27 de septiembre, los militantes de MORENA realizaron una asamblea en Tuxtepec, en ese entonces Oaxaca se superaban los 16 mil casos de covid confirmados; este lunes por la noche fueron los priistas quienes en plena contingencia y a dos semanas de haber regresado al color naranja de este semáforo epidemiológico se reunieron para informar a su militancia de la renovación de dirigencias municipales.

Oaxaca suma más de 19 mil 800 casos hasta este lunes, y el Gobernador Alejandro Murat reiteró el pasado domingo no bajar la guardia y “quedarse en casa”, sin embargo el PRI convocó a una reunión con la dirigencia estatal, en donde informarían sobre el proceso de renovación de dirigencias municipales, y aunque a decir de los organizadores estaba programada una reunión pequeña, al final hubo al menos 200 personas reunidas.

En el evento hubo algunos “destapes” de los posibles candidatos para el próximo proceso electoral, y fue un día después del triunfo que tuvo el Pri en el estado de Hidalgo y Coahuila, mostrando el musculo que aún tiene en el estado, y por lo tanto todos los priistas de la región llegaron, olvidando los protocolos que se deben de seguir.

A decir del dirigente estatal del PRI, Eduardo Rojas, el triunfo del domingo provocó que los priistas de varios municipios cercanos acudieran a la reunión en Tuxtepec, cuando originalmente solo estaba programada para este municipio, lo que provocó que se concentraran mas personas de lo permitido por las autoridades sanitarias.

El dirigente dijo que todas las reuniones que han realizado respetan las indicaciones del sector salud, y lo seguirán haciendo, pero en el caso de Tuxtepec sus militantes acudieron y no pudieron negarles el acceso.

Si bien es cierto aunque la mayoría portaba cubre bocas, difícilmente mantuvieron la sana distancia entre ellos, por el número de personas concentradas en un jardín social de la ciudad, incluso se hicieron presentes ex lideres priistas que ya son adultos mayores y son población de riesgo.

