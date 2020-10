“A ver quien tiene espolones pa’ gallo”, responde Murat, tras destape de Áviles

-Además le deseo éxito al priista, mismo que ayer fue destapado para buscar la gubernatura por el PRI



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras los “destapes” de posibles candidatos del PRI que se dieron en la asamblea de este miércoles en Tuxtepec, donde el Diputado local Gustavo Díaz, levantó la mano a Alejandro Avilés para la gubernatura; en su visita a la Cuenca del Papaloapan el Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa respondió que a ver quien más se apunta “a ver quien tiene espolones pa’ gallo”.



En su llegada al municipio de Acatlán, al ser cuestionado sobre este destape dijo que Avilés es un buen amigo “vamos a ver cuantos más se apuntan, vamos a ver quien tiene espolones pa’ gallo, estamos haciendo buen gobierno y les deseo éxito a los priistas pa’ que decidan, es el partido del que formo parte y hay que empezar a ser el chacaleo” respondió a estos cuestionamientos políticos



Y es que este lunes por la tarde, el Diputado Local Gustavo Díaz, muy a su estilo destapó al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI Alejandro Avilés, para la gubernatura, “quiero un aplauso fuerte, fuerte, para el mejor hombre de la historia de Cosolapa, que si le dan la oportunidad de ser candidato a Gobernador del estado, hará un buen papel, me refiero a mi jefe político Alejandro Áviles Álvarez”, dijo al mismo tiempo que le levantó la mano.



En cuanto al triunfo en los estado de Hidalgo y Coahuila, dijo que esto es un mensaje de reflexión y siempre es una oportunidad para que la gente evalúe si se debe de seguir un rumbo cambiar y pues parecer que en estos estados decidieron que hay que seguir esa línea.

Las declaraciones del Gobernador, fueron en el marco de su visita al municipio de Acatlán para reunirse con el Presidente Adán Maciel

