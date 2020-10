Vecinos de Santa Rosa en Oaxaca exigen colocación de malla perimetral

-Denuncian que desde hace un año reportaron el hecho y hasta ahora no les han hecho caso



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaria del COMVIVE de la colonia Benito Juárez Julieta Santiago Pérez, así como vecinos del lugar, denunciaron que un grupo de personas rompieron la malla perimetral de el cerro del Fortín, provocando que un grupo de personas ingrese al lugar con motocicletas.

Hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que se evite dañando la reserva ecológica del cerro del fortín, pues señalan que algunas personas vecinas del lugar fueron quienes rompieron la malla perimetral para poder ingresar con sus motocicletas.



Otra de las preocupaciones de los vecinos, es que ese lugar puede ser utilizado para cometer ciertos actos ilícitos, situación de la cual dijeron, solo existen rumores, asimismo comentaron que algunas personas quieres que se abra ese paso para que puedan llegar más rápido a la zona en dónde viven.



La Secretaria del COMVIVE de la colonia Benito Juárez, comentó que desde hace un año denunció a las autoridades municipales y estatales, que algunas personas empezaron a romper la malla, sin embargo en todo este tiempo no ha pasado nada, pues al parecer estas personas están siendo protegidas por algún funcionario del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.



Otra de las manifestantes dijo que en ese lugar antes había una vereda del cerro y que hoy está convertido en un camino, para ello desde hace dos años empezaron a cortar varios árboles, lo cual está provocando que haya erosión en el cerro, lo cual puede derivar en una afectación mayor como un derrumbe, lo cual afectaría a las viviendas que se ubican en ese lugar.



Finalmente comentaron que tienen identificadas a las personas que rompieron la malla de seguridad, además de que los trabajos de seguir con la construcción del camino se están realizando durante la noche.

