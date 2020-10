Tras ataque a delegado de la Sección 22, exigen justicia

-Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, cuando se encontraba respaldando a una profesora



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores de la Delegación Sindical D-I-27 del nivel de educación primaria, se manifestaron frente al edificio histórico de la Sección 22, para exigir justicia por un ataque registrado en contra del Secretario General de dicha delegación sindical, ocurrido el pasado 13 de octubre en la colonia reforma de la ciudad capital.



Detalló que ese día alrededor de las tres de la tarde, se encontraba en las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa, cuando un hombre se le acercó, lo sometió, le causó lesiones con un arma blanca en la mano y en el cuello, agregó que se encontraba en ese lugar defendiendo los derechos laborales de Josefa Rosas Hernández, quien también es profesora.



Luego de haber sido atacado, acudió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a interponer la denuncia correspondiente, por lo que espera que la instancia haga lo que le corresponde, pues no es la primera ocasión en que atentan contra integrantes de la sección 22, incluso mencionó que algunos lamentablemente han perdido la vida.



La denuncia por los delitos de lesiones y robo, aunque el robo dijo fue fortuito, pues al momento de ser atacado estaba en una llamada telefónica y su agresor lo tomó, por ello el agredido afirma que no se trata de un delincuente común y que la consigna que llevaba era la de terminar con su vida.



El agredido mostró las curaciones que le hicieron por las heridas que sufrió en la parte posterior de ambas orejas y que tenía otras más en el cuello, por ello pide a las autoridades que den con él o los responsables de este ataque en su contra.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario