Trabajadores del STPEIDCEO exigen pago de uniformes a dirigencia sindical

-Piden al Secretario de Asuntos Culturales y Deportivos que si no quiere trabajar, que renuncie a su cargo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), se manifestaron en las oficinas sindicales, para exigir la entrega de uniformes deportivos, así como el recurso destinado para eventos que se llevarían a cabo durante el año escolar.



Además denunciaron que el Secretario de Asuntos Culturales y Deportivos de la gremial Isaac Germán Quiroz Reyes, se niega a atenderlos y le pidieron que si no quiere trabajar, que renuncie al cargo que tiene dentro de la dirigencia del sindicato, pues se están violentando sus derechos laborales.



Por su parte Hazan Hurtado, mencionó que dicho recurso es de aproximadamente 500 mil pesos, para cubrir eventos deportivos que realizan para el personal sindicalizado, por ello exigen a la dirigencia que hagan uso de esos recursos y se paguen los uniformes.



Cabe mencionar que en su momento la dirigencia dijo que este año no se entregarían los uniformes, situación que se aceptó, en ese sentido los manifestantes comentaron que no se daría el recurso, pues no hubo eventos deportivos, sin embargo si entregaron gorras a pesar de que no se desfiló el primero de mayo o el pago de puntualidad que se pagó en tiempo y forma.



Asimismo mencionaron que la pandemia no es ningún impedimento para realizar reuniones para dar a conocer el destino de todos los recursos destinado al sindicato, en ese sentido, argumentaron que se puede realizar virtualmente, por último amagaron con mantener sus protestas hasta tener una respuesta a sus demandas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario