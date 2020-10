Tenemos que multiplicar esfuerzos para vencer al Covid-19: Gobierno de Tuxtepec

-Este domingo con sanitización, el Tequio por la Salud se realizó en el fraccionamiento El Trigal

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, continúa llevando El Tequio por la Salud a las colonias que se han visto afectadas por casos positivos de Covid-19, este domingo esta actividad llegó al fraccionamiento El Trigal, en donde personal del Ayuntamiento y vecinos recorrieron este asentamiento humano, para desinfectar sus calles y espacios públicos, como medida de prevención contra el virus SARS-CoV-2.

Al inicio de esta actividad el director de Agua Potable y Alcantarillado, Carlos Camarillo Prieto, a nombre del alcalde tuxtepecano dijo que el Gobierno Municipal de Tuxtepec continúa preocupado y ocupado en salvaguardar la salud y la vida de los tuxtepecanos, por ello, desde el inicio de la pandemia ha implementado una serie de acciones para prevenir los contagios del nuevo coronavirus.

Camarillo Prieto, pidió a los habitantes de este fraccionamiento y a todos los tuxtepecanos unirse y multiplicar esfuerzos en esta batalla contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, aseveró que solo así se podrá bajar el índice de contagios y defunciones y con ello se podrá ir hacia adelante en el Semáforo Epidemiológico porque estuvimos en color amarillo y desafortunadamente se tuvo que regresar al color naranja, lo que indica mayor riesgo y peligro en la población de adquirir esta enfermedad.

“Sigamos adelante en esta lucha, no claudiquemos, tenemos que hacer caso a las recomendaciones que nos dan la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado y las disposiciones aprobadas el Cabildo tuxtepecano, porque solo así podremos ganar esta batalla, hagamos conciencia en que si no nos cuidamos, sino atendemos las medidas de prevención no solo nos contagiaremos nosotros, también llevaremos el virus a nuestros hogares y a nuestra familia”.

El director de Agua Potable y Alcantarillado, reiteró el llamado a continuar con el uso obligatorio del cubrebocas, el gel antibacterial, el lavado constante de manos, la sana distancia, a cuidar a los niños, adultos mayores y personas que tienen alguna enfermedad que los hace más vulnerables a contagiarse de Covid-19.

