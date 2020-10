Solicita Agente de San Bartolo, banco Bienestar

-Presentarán las propuestas del predio y determinarán si se instala o no en este Ejido

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Agente de la Comunidad de San Bartolo Paulino Soto, solicitó la instalación de un banco Bienestar, con la finalidad de que los habitantes de este Ejido, no viajen a Tuxtepec a cobrar los diversos apoyos federales.

Señaló que presentó varias propuestas a la Delegada de los Programas Federales Yesenia Barbosa Arcuri, con la finalidad de que las revise y determinen si este banco podría instalarse en esta comunidad.

La Delegada explicó que habían estado buscando predios en el centro de Tuxtepec, pero no han encontrado por lo tanto recibieron las propuestas por parte del Agente de San Bartolo, y así este banco se instale en esta comunidad.

Estos bancos Bienestar son con la finalidad de acercar un espacio para aquellos que reciben algún tipo de apoyo, y así no tengan que ir a otros lugares, exponiéndose y sobre todo gastando, por lo que ya se tienen autorizados 14 bancos Bienestar para la región.

Los bancos que se van a construir en Acatlán en donde ya se está terminando, el de Cosolapa también ya se está realizando, así mismo habrá en Jalapa de Díaz, Ojitlán, Loma Bonita, en María Lombardo, en una comunidad de General Felipe Ángeles de San Juan Mazatlán y en Chiltepec, mismo que inició este jueves, y esperan que también se autorice en San Bartolo.

