Priorizando la salud, Gobierno de Oaxaca determina la cancelación de todos los eventos públicos de “Día de Muertos”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de octubre de 2020. -“Seguimos en semáforo naranja”, expresó este domingo el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al tiempo de anunciar que ante los casos nuevos registrados por un posible rebrote de COVID-19, se ha determinado cancelar todos los eventos públicos de “Día de Muertos”, especialmente conglomeraciones en la vía pública y panteones, así como en otros lugares emblemáticos de estas fechas.

El Mandatario Oaxaqueño señaló que mientras no exista una cura para atender el COVID-19, esta pandemia durará muchos meses más; por lo que las y los oaxaqueños no deben bajar la guardia en el seguimiento de las medidas de prevención con el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón; así como el distanciamiento social.

“Entiendo que varias personas están cansadas de seguir las medidas de disciplina y mitigación, pero esto es fundamental para salvar la vida de ustedes y de todas las oaxaqueñas y todos los oaxaqueños; por eso, no bajemos la guardia”, dijo

De esta manera, Murat Hinojosa invitó a las y los oaxaqueños, a actuar con responsabilidad ante la pandemia que se está viviendo hoy en día, y de ser posible, procurar permanecer en casa. “Si te es posible, quédate en casa, porque solo así vas a poder cuidar tu vida y la de todas y todos los oaxaqueños”, finalizó.

