Pide SSO reducir la movilidad para evitar repunte de contagios de COVID-19

-Se identifican 87 casos nuevos y dos defunciones

-Hay 103 municipios con la presencia del virus en etapa activa

Oaxaca de Juárez, Oax, 18 de octubre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) llaman a tomar conciencia colectiva y reducir la movilidad, así como quedarse en casa si es posible para no poner en riesgo a los sectores más vulnerables a la infección de COVID-19.

Así lo indicó el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, al dar el informe técnico epidemiológico de este 18 de octubre, en el cual expuso que la entidad ya registra 19 mil 831 casos y mil 571 muertes a causa del coronavirus, tras confirmarse 87 nuevos contagios y dos fallecimientos más en el último corte.

Así también, el sector Salud contabilizó 794 casos activos en 103 municipios, además de 17 mil 418 personas recuperadas, cifra que representa el 87.8% del total de pacientes contagiados.

Mencionó que hoy se reportaron 37 localidades con diagnósticos nuevos, entre los que destacan Oaxaca de Juárez con 22 casos, Santa Lucia del Camino con siete, Santa Cruz Xoxocotlán y San Jacinto Amilpas con cinco.

En cuanto a las muertes, detalló que el grupo de edad más afectado es el de 65 años y más con 708 decesos, y respecto a los casos confirmados, el mayor número de contagios se concentra en las personas de 25 a 44 años, con nueve mil 88 pacientes.

Especificó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales notificó un acumulado de 13 mil 203 positivos y 784 fallecimientos; Istmo mil 927 y 291 muertes; Tuxtepec mil 818 y 245 víctimas fatales; Mixteca mil 392 y 121 decesos; Costa 988 y 82 defunciones; Sierra 508 y 48 fallecimientos.

Casas Escamilla lamentó que, del total de casos confirmados, 881 son médicos, mil 162 corresponden a personal de enfermería y 873 a personal de otras áreas relacionadas con la atención a la salud. Asimismo, respecto a la atención médica el día de hoy la red hospitalaria de COVID-19 presentó el 37.9% de ocupación de camas.

Agregó que, de los 19 mil 831 casos que se han reportado desde el inició la pandemia en la entidad, tres mil 927 han requerido hospitalización, cifra que representa el 20% del total de personas que han adquirido la enfermedad.

Finalmente, precisó que los municipios con pacientes que enfermaron en los últimos 14 días y que pueden transmitir el virus a otras personas, se concentran principalmente en Oaxaca de Juárez con 249 casos, Santa Cruz Xoxocotlán con 58, Santa Lucía del camino con 51, y Heroica Cuidad de Huajuapan de León con 25, por mencionar algunos.

