Pagó gobierno de Oaxaca, más de 11 mdp por túneles sanitizantes

-La empresa no está reconocida por la COFEPRIS, aún así la beneficiaron

De la Redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 19 de octubre de 2020.- El grupo Oaxaqueños contra la Corrupción en su portal digital, mostró detalles de que el Gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, contrató a la empresa denominada Birminghan Comercial México, S.A. de C. V., para la instalación de túneles sanitizantes, a quien pagó más de 11 millones de pesos.

Los datos, a decir de un medio estatal, señalan que la empresa fue contratada de manera directa por el Secretario de Administración José Germán Espinosa Santibáñez, sin embargo, no cuenta con un registro ante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y aún así la contrataron y se le pagó 11 millones 889 mil 999.55 pesos.

Birminghan Comercial México, S.A. de C. V., es una empresa que se constituyó en el año 2017, y el gobierno del estado la contrató el pasado 17 de abril para la «Adquisición de túneles inflables para la desinfección peatonal e insumos para el programa de prevención de contagio del Covid19 en el estado de Oaxaca», siendo 54 los túneles que se compraron con un costo de 164 mil 124.45 pesos, con un total de ocho millones 808 mil 720.30 pesos.

El contrato con el número CAESEO II 2.1/SE-008/2020 , que está en el portal de Oaxaqueños contra la Corrupción, también muestra que se adquirió con la misma empresa ocho mil 100 litros de «solución desinfectante BIOQUAT», y el costo de cada litro fue de 179 pesos, sumando un millón 449 mil 900 pesos, más el IVA que es por un millón 641 mil 379.25, pesos, lo que sumó una inversión de los 11 millones 889 mil 999. 55 pesos.

Además, también en el portal también se informa que esta empresa no aparece dentro del padrón de “Establecimientos con Servicios de Desinfección en áreas públicas y Privadas”, emitido por COFEPRIS, por lo tanto no cuenta con los permisos que debe tener toda empresa que se dedique a la desinfección tanto de espacios públicos como privados.

A pesar de esto, de no cumplir con las medidas se benefició a esta empresa por casi 12 millones de pesos, esto para cumplir con estas acciones que se implementaron en Oaxaca, debido al covid.

