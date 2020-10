Llevarán a cabo recorrido virtual “México a través del Arte de la Danza”

– Durante los días 19, 20, 21 y 22 de octubre a partir de las seis de la tarde, se compartirá y hablará sobre la diversidad cultural del estado.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- Este fin de semana a través de su cuenta de Facebook el Profesor José de Jesús Fernández, anunció e invitó a que participen y conozcan un poco más sobre la diversidad de la cultura del estado de Oaxaca a través de un recorrido virtual “México a través del Arte de la Danza”.

Detalló mediante unas imágenes, que este recorrido virtual se estará llevando a cabo durante los días 19, 20, 21 y 22 de octubre a partir de las seis la tarde en la página “Acfmac Nacional” y “Acfama Oaxaca”, donde podrán disfrutar y conocer un poco más, sobre algunos de los bailes que conforman las ocho regiones de Oaxaca.

Durante esta transmisión el Profesor José de Jesús, participará dando testimonio y acervo del baile “Flor de Piña”, donde se podrá conocer un poco más sobre el baile representativo de la Región de la Cuenca del Papaloapan.

Cabe mencionar que esta difusión es por parte de los la Asociación de Coreógrafos Folkloristas de México A.C. (ACFMAC), que busca que la ciudadanía conozca un poco más sobre el arte de la danza entre otros temas culturales.

Comentarios

