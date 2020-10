Llaman a Lomabonitenses a vacunarse contra la influenza

-Durante esta semana, los módulos se van a instalar en diferentes puntos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del inicio de la temporada invernal, este lunes se instalaron en el municipio de Loma Bonita, los módulos para aplicar el refuerzo de la vacuna contra la influenza, llamando a la población a vacunarse.



Este martes estarán en la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la unidad deportiva así como en la Primaria Lázaro Cárdenas; el miércoles en el preescolar Antonio Gay, en la Primaria México y en la Primaria Benito Juárez; el jueves en el Parque la Floresta, en el parque Benito Juárez, en la Primaria Eduardo Vasconcelos y en la casa de día, el viernes en el módulo del centro de salud urbano de este municipio.



La responsable del módulo, Lilia Fernanda Hernández Valdés aseguró que hay buena respuesta de parte de los lomabonitenses en aplicarse esta vacuna, a pesar de que fue el primer día, por lo tanto esperan que en lo que resta de a semana se mantenga esta respuesta por parte de la gente



Invitó a todos a aplicarse la vacuna, especialmente aquellos grupos vulnerables como son menores de 5 años y mayores de 60 años, aunado a esto aquellos que tengan otro padecimiento, como diabetes, hipertensión, VIH, u otro más.

