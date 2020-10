Integrantes de CIPO mantienen bloqueos en la capital del Estado; exigen atención en sus demandas

Redacción

Este lunes, integrantes de CIPO mantienen bloqueos en la av. Juárez frente a la casa oficial, Pino Suárez y el Palacio de Gobierno para exigir respuesta a sus demandas.

Miguel Cruz Moreno integrante del CIPO, dijo que una de las demandas principales es que desde el mes de marzo el Secretario saliente Héctor Anuar Mafud Mafud, acordó una fecha para tener audiencia con el gobernador y hasta la fecha no han obtenido respuestas, por lo que el 7 de septiembre anunciaron que necesitaban respuestas por parte del gobierno, y de no ser se verían obligados a bajar ante la contingencia.

Por otra parte, mencionó que exigen las garantías de seguridad para el regreso del compañero Raúl Garnica Bautista que esta auxiliado en Vancouver, Canadá, quien tuvo que salir del país en 2005 por la represión de José Murat en el 2004.

Asimismo, Cruz Moreno, expresó que fueron prudentes, ante la situación debido a que ofrecieron conferencia en los medios de comunicación así como también un plazo de un mes para ver si el gobierno respondía, sin embargo al no ser así, responsabilizan al gobierno ante el cierre de la av. Juárez, además señaló que en caso de no recibir la atención cerrarán otras avenidas de manera intermitente para así no afectar a la población, sin embargo lo están valorando para no afectar a los ciudadanos, además de que quieren ver la responsabilidad del Gobierno y del nuevo Secretario de Gobierno.

Cabe mencionar que este lunes se ha designado a Francisco Javier García López como Secretario General de Gobierno de Alejandro Murat.

Finalmente el integrante de CIPO, dijo que no han recibido llamadas por parte del Gobierno, y el plantón es de manera permanente.

“El plantón es permanente, lo hemos llamado la jornada contra los gobiernos que chupan la sangre del pueblo”, expresó.

