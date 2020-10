Insiste Presidente de Oaxaca en instalación de parquímetros

-Dijo que organizarán y reubicarán al comercio que se ubica en la vía pública



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, insiste en la instalación de parquímetros en las calles del centro histórico de la capital oaxaqueña, además comentó que al implementar este programa que impulsa desde hace varios meses se verían obligados a organizar y reubicar al comercio que se ubica en la vía pública.



Mencionó que uno de los objetivos es ayudar al cuidado del medio ambiente, esto para disminuir en cierta medida el uso de automóviles, además de que los espacios en la vía pública podrán estar disponibles para los automovilistas, pues muchos comerciantes estacionan sus autos durante todo el día.



Además dijo que con esto se ayudará a la reactivación económica de la ciudad, pues clientes que no encuentran lugar para estacionarse, podrán encontrar uno, ayudando así a los comercios pequeños como misceláneas y tiendas de abarrotes, esto por medio de que se les dará un porcentaje de lo que se cobre por los parquímetros y por la afluencia de personas a sus comercios.



Asimismo García Jarquín explicó que con el recurso se ayudará a la movilidad en las calles y avenidas y también se construirán ciclovías, dando prioridad así al peatón, al ciclista, al transporte público y a los vehúculos particulares.



Agregó que este programa ayudará a dar una mejor vista de la ciudad y será más atractiva para turistas nacionales e internacionales que cada año visitan la capital oaxaqueña, pues se estará enviando un mensaje de que la ciudad de Oaxaca es una ciudad ordenada y con equidad.



El edil dijo que se dará preferencia a los residentes de la ciudad y a los profesores de instituciones públicas y privadas, además comentó que los recursos se manejarán con total transparencias, pues la actual administración municipal ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en temas de transparencia en el manejo de los recursos públicos.



Cabe recordar que hace aproximadamente un año el edil presentó el proyecto al cabildo, sin embargo hubo resistencia por parte de un sector de la población, incluso el Movimiento de Cultura Vial, dijo que realizarían una encuesta sobre el tema, sin embargo el resultado no se dio a conocer.

