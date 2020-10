“Guerreros Tuxtepecanos” invita a donar cabello, para pelucas oncológicas

-Así como a ellos los han apoyado, esta vez ellos decidieron apoyar a otras personas que padecen cáncer



Tuxtepec, Oaxaca.- Este 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, y la Asociación “Guerreros Tuxtepecanos”, decidió apoyar a niñas y mujeres que padecen cáncer, por lo tanto invitaron a los tuxtepecanos a donar su cabello.



Esta actividad la realizaron en coordinación con el Banco de Tapitas, que es el responsable de apoyar al Movimiento Rapunzel, que consiste en recolectar trenzas de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas para niñas y mujeres adultas de forma gratuita.



Una vez que alguien done su cabello, el Banco de Tapitas se encarga de realizar las pelucas, y quien desee una debe de enviar una carta, una copia de la credencial de elector del solicitante o tutor y una fotografía, así como la medida de su cabeza.



La presidenta de Guerreros Tuxtepecanos, Mayra Sánchez, llamó a donar su cabello y con esto apoyar a las niñas y mujeres que a causa del cáncer lo hayan perdido; y aunque hicieron esta actividad este lunes, de manera permanente están cortando el cabello a quien desee apoyar.



Quienes deseen donar, su cabello debe estar limpio, seco, sin orzuela y caspa; además de que sea virgen, esto es sin teñir, sin descolorar, sin tratamientos y que trenzado mida 30 centímetros.



En esta actividad Luz del Carmen Soto Sánchez, una pequeña de 11 años, tras superar la leucemia decidió donar su cabello y con esto apoyar a más niñas y mujeres que siguen luchando contra esta enfermedad.

