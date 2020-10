En Valle se requieren espacios para reconocer el arte y artesanías: artista plástico

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca. – Félix Simón Francisco artista plástico originario de Santa Fe y la Mar, señaló que el arte y la cultura se encuentran relegadas en la región, ante la falta de espacio para dar a conocer el talento que existe en este municipio, por lo que pide a las autoridades crear espacios para exponer las obras de los artistas y artesanos vallenses, para que de esta manera puedan conocer sus obras.

Recordó que una casa de la Cultura sigue siendo un sueño de todos los artistas de la zona y aunque dijo que aún se sigue manejando como un simple proyecto, espera que pronto se pueda cristalizar esta obra, que ha sido el sueño de todo artista amante del lienzo, los colores y los pinceles.

Mientras tanto comentó que es a través de la carpintería donde ha adquirido su modo de vida, pero siempre buscando mostrar su creatividad a través del buen manejo y tallado de la madera, lo que ha cobrado interés por parte de la ciudadanía que poco a poco ha empezado a tomar en cuenta estas obras, que conjugando la artesanía con las artes plásticas, le ha dado como resultado mejorar su técnica y creando arte en cada obra artística que se propone.

También reconoció que en Valle Nacional, existen otros talentos que solamente se conocen por sus trazos en óleos y vinil en marcado en lienzos que da por resultado obras que son admirados por el público, pero sin el reconocimiento del valor que estas tienen, por el tiempo dedicado para crear tan solo una obra de arte.

