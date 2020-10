Desplazados de San Miguel Copala continúan con exigencia de liberación de presos políticos

-Uno de ellos inició una huelga de hambre en el penal número 2 de Villa de Etla



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Desplazados de San Miguel Copala colocaron una manta en la entrada principal de palacio de gobierno, para pedir la intervención de las autoridades para la liberación de los presos políticos, uno de ello es Roberto Cárdenas Rosas, quien se encuentra recluido en el penal número 2 en Villa de Etla.



Carolina Francisca López Fuentes, esposa del detenido, comentó que este lunes a las ocho de la mañana inició una huelga de hambre para llamar la atención de las autoridades, ya que desde enero de 2003 se encuentra detenido por el delito de homicidio, el cual señala no cometió.



Los manifestantes entregaron a los medios de comunicación un escrito, en dónde el imputado manifiesta que esta no es la primera ocasión en que inicia una huelga de hambre, sin embargo en todas ellas la respuesta por parte de las autoridades ha sido nula, ahí mismo menciona que el delito por el cual está en prisión fue prefabricado.



Las demandas de los manifestantes son la libertad absoluta y valorar las pruebas que en su momento fueron aportadas, además de no seguir violando los artículos 1°, 2°, 6°, 8° y 17° de la constitución y estar presente cuando se lleve a cabo su audiencia final, el documento va dirigido a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, (DDHPO) y al Director del Reclusorio número 2 David Ulises Arias Mayorga.

