Cambios en gabinete de Murat, se va Mafud de SEGEGO

-El gobernador tomó protesta a Francisco García López como nuevo titular de la dependencia

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat continúa realizando cambios al interior de su gabinete, en esta ocasión fue en la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), en dónde Francisco García López sustituye a Héctor Anuar Mafud Mafud.

García López es Ingeniero Industrial de profesión, antes de este nombramiento era el Secretario Particular del Gobernador, en la función pública se ha desempeñado como titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, hoy SEMOVI, fue Diputado Local en 61 legislatura, en dónde fue presidente de la comisión permanente de la energía renovable.

En su cuenta de twitter, el mandatario oaxaqueño publicó lo siguiente: He nombrado a Francisco García López, como nuevo titular de la @SEGEGO_GobOax, reiterándole la importancia del diálogo y el bienestar por la entidad; mi sincero reconocimiento y agradecimiento a @HectorA_Mafud, por su trabajo y compromiso por Oaxaca.

Mafud Mafud fue nombrado titular de la SEGEGO el 26 de abril de 2017, en lugar de Alejandro Avilés, quien había renunciado al cargo, luego de que su hijo usara un helicóptero del gobierno del estado para ir a Huatulco, situación que fue criticada por parte de los medios de comunicación y de la población.

Cabe mencionar que durante la gestión de Mafud Mafud fue muy cuestionada, pues esta dependencia es la encargada de mantener la paz y estabilidad social en la entidad, situación que no se dio, ante las constantes marchas, bloqueos y plantones que se llevaron a cabo, incluso cuando se le cuestionaba sobre estos temas, en algunas veces se mostraba molesto.

